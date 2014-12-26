Яресько: без бюджету до Нового року не буде грошей від донорів

14:04, 26 грудня 2014
Фінанси
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Без ухвалення парламентом державного бюджету на 2015 рік до кінця цього року Україна може залишитися без фінансової підтримки міжнародних донорів

Фото УНИАН

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

За її словами, у випадку неприйняття держбюджету до кінця цього року країна зможе жити за системою «1/12», коли поточні витрати держбюджету фінансуються в рамках призначень минулого року.

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«Без бюджету не буде фінансової підтримки, якої ми чекаємо і якої дуже потребуємо», - сказала Яресько.

Раніше в Раді Яресько наголошувала, що можна всім піти у відпустку, але відсутність бюджету призведе до колапсу країни.

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