Яресько: без бюджету до Нового року не буде грошей від донорів

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

За її словами, у випадку неприйняття держбюджету до кінця цього року країна зможе жити за системою «1/12», коли поточні витрати держбюджету фінансуються в рамках призначень минулого року.

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«Без бюджету не буде фінансової підтримки, якої ми чекаємо і якої дуже потребуємо», - сказала Яресько.

Раніше в Раді Яресько наголошувала, що можна всім піти у відпустку, але відсутність бюджету призведе до колапсу країни.