Яресько: без бюджету до Нового року не буде грошей від донорів
14:04, 26 грудня 2014Фінанси
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Без ухвалення парламентом державного бюджету на 2015 рік до кінця цього року Україна може залишитися без фінансової підтримки міжнародних донорів
Міжнародні донори відмовляться позичати гроші, якщо не приймуть бюджет - Яресько / Фото УНІАН
Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
За її словами, у випадку неприйняття держбюджету до кінця цього року країна зможе жити за системою «1/12», коли поточні витрати держбюджету фінансуються в рамках призначень минулого року.
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«Без бюджету не буде фінансової підтримки, якої ми чекаємо і якої дуже потребуємо», - сказала Яресько.
Раніше в Раді Яресько наголошувала, що можна всім піти у відпустку, але відсутність бюджету призведе до колапсу країни.
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