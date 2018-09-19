Єврокомісія пропонує реформувати СОТ - презентувала перші ідеї
Європейська комісія представила перший набір ідей щодо модернізації Світової організації торгівлі.
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Підхід ЄС до реформи СОТ викладено в опублікованому у вівторок документі і буде представлений партнерам європейців в Женеві 20 вересня під час зустрічі з цього питання, повідомляє сайт Єврокомісії, передає «Європейська правда».
Представляючи документ, комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом зазначила, що Світова організація торгівлі не змогла адекватно адаптуватися до мінливої глобальної економіки.
"Світ змінився, проте СОТ - ні. Зараз саме час зробити так, щоб система могла вирішувати проблеми сучасної світової економіки і знову працювати для всіх. І ЄС повинен відігравати в цьому провідну роль", - зазначила вона.
Ідеї Єврокомісії з модернізації СОТ стосуються трьох ключових галузей: оновлення зводу правил міжнародної торгівлі, які б охоплювали сучасну світову економіку, посилення моніторингової ролі СОТ і подолання неминучого "глухого кута" в системі врегулювання суперечок СОТ.
Відзначається, що ЄС продовжить обговорення цих ідей з різними партнерами по СОТ у найближчі тижні з метою підготовки конкретних пропозицій.