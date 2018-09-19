Найбільший банк Данії підготував звіт про відмивання грошей з Росії й інших пострадянських країн

За недавніми повідомленнями ЗМІ, до 150 мільярдів доларів могли пройти через відділення данського банку в Естонії.

Найбільший банк Данії Danske Bank має оприлюднити великий звіт про те, як через його естонський офіс були відмиті мільярди євро з Росії й інших країн – колишніх республік СРСР.

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Звіт, який Danske Bank оприлюднить 19 вересня, має висвітлити основні проблеми відмивання грошей, а також нездатність європейських регуляторів усунути цю проблему, зокрема в країнах Балтії, передає «Радіо Свобода».

За недавніми повідомленнями ЗМІ, до 150 мільярдів доларів могли пройти через відділення данського банку в Естонії.

Раніше цього місяця Wall Street Journal повідомила, що правоохоронні органи США також проводять розслідування щодо відмивання грошей через Danske Bank.

Раніше цього року влада США звинуватила латвійський банк ABLV у приховуванні відмивання грошей, що призвело до банкрутства банку після того, як йому відмовили у фінансуванні.