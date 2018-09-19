Нацбанк дозволив дочірній компанії lifecell здійснювати грошові перекази

Компанія "Пейселл" отримала статус платіжного оператора.

Національний банк України зареєстрував платіжного оператора «Пейселл», який належить українському мобільному оператору lifecell (ТОВ «Лайфселл»).

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Як зазначається на сайті НБУ, компанії «Пейселл» дозволено виконувати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

Таке рішення Нацбанк прийняв 17 вересня.

Як повідомляв УНІАН,на початку вересня один із найбільших українських операторів мобільного зв'язку «Київстар» спільно з національною платіжною системою «ПРОСТІР» запустив власну платформу для мобільних платежів і грошових переказів «Смарт-Гроші».

Довідка УНІАН. ТОВ «Лайфселл» на 100% належить компанії Euroasia Telecommunications Holdings B. V., 100% акцій якого володіє турецький оператор Turkcell.