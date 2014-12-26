Курс російського рубля знову впав

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 13:10 п'ятниці зріс на 1,74 рубля порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 54,29 рубля, а курс євро збільшився на 1,75 рубля до 66,3 рубля, передає ТАСС.

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Причому на початку сьогоднішніх торгів рубль зростав шосту торгову сесію поспіль. Курс долара до рубля на початку сьогоднішніх торгів на Московській біржі падав на 89 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досягав позначки 51,66 рубля, а курс євро до рубля зменшувався на 1,51 рубля до 63,04 рубля.

Нагадаємо, вчора рубль трохи зріс через скорочення ділової активності в католицьке Різдво.