Міністр фінансів РФ порадив росіянам забути про старий курс рубля

Курс рубля знаходить новий рівноважний стан за ціни на нафту до 60 доларів за барель, курсу 30 рублів за долар вже не буде, заявив журналістам голова Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає РИА Новости.

"В умовах ціни нафти 60 (доларів) рубль знаходить своє рівноважне положення... Ми не вийдемо на курс близько 30, але головне, щоб рубль був стабільний", - сказав він.

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Курс рубляпісля різких стрибків попередніх днів у п'ятницю стабілізується на тлі невизначеної динаміки нафтових цін, що намагаються утриматися близько 60 доларів за барель марки Brent.