Гройсман назвав головні завдання Кабміну

За словами прем'єр-міністра, головними завданнями для Кабміну є зростання ВВП і забезпечення національної економіки кваліфікованими кадрами.

Головними завданнями для Кабінету міністрів України на сьогодні є забезпечення зростання економіки, що виражається в підтримці провідних галузей, а також забезпечення країни кваліфікованими кадрами.

Читайте такожВаловий зовнішній борг України зменшився на $1,7 мільярда

Про це під час засідання уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Зростання економіки - це найголовніше завдання. Далі - підтримка тих секторів, які мають потенціал до зростання, а також забезпечення національної економіки кваліфікованими українськими кадрами. Це ті завдання, які ми повинні виконувати в подальшому», - сказав він.

За словами прем'єра, особливу увагу слід приділити розвитку агропромислового комплексу, який формує разом із переробкою 17% ВВП. Гройсман вказав на те, що уряд має створити умови для розвитку фермерства.

Як повідомляв УНІАН, Держслужба статистики покращила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України в другому кварталі 2018 року в річному вираженні - до другого кварталу 2017 року - до 3,8% із 3,6% згідно з оперативними даними, оприлюдненими в серпні.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України поточного року на 3,2% при інфляції 11%, Світовий банк - 3,5% при інфляції 10%.