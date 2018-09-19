Рада ратифікувала угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Програма передбачає реалізацію спільних проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на соціально-економічний розвиток української частини Дунайського регіону.

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною, Угорщиною та Європейським Союзом про фінансування Дунайської транснаціональної програми на суму 5 млн євро.

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За ухвалення законопроекту №0196 «Про ратифікацію угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми» проголосували 246 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

«У разі ратифікації угоди ЄС надасть Україні на безкоштовній основі 5 млн євро для проектів Дунайської транснаціональної програми... Програма є одним із фінансових інструментів Європейського Союзу щодо реалізації стратегії ЄС для Дунайського регіону», - сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода, доповідаючи щодо законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Україна, Угорщина та Європейський Союз підписали Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми на суму 5 млн євро.

Фінансування проектів здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами: підвищення готовності до управління екологічними ризиками в Дунайському регіоні; підвищення конкурентоспроможності для бізнесу та соціальних інновацій; сприяння сталому використанню природної і культурної спадщини та ресурсів; підвищення інвестиційної спроможності для вирішення основних суспільних проблем.

Заходи, які будуть здійснені для виконання програми, передбачають реалізацію спільних проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на соціально-економічний розвиток української частини Дунайського регіону (Чернівецька, Одеська, Івано-Франківська та Закарпатська області), що, у свою чергу, сприятиме виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.