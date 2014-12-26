Москва заявила про виплату Україною $75,5 млн за облігаціями Януковича

15:46, 26 грудня 2014
Фінанси
0

Виплата проведена за облігаціями, випущеними у грудні 2013 року на загальну суму 3 мільярди доларів із погашенням у 2015 році за ставкою 5% річних.

доллар, межбанк / REUTERS

Україна здійснила у грудні виплату другого купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2013 року у розмірі 75,5 мільйона доларів, повідомив голова Мінфіну РФ Антон Силуанов, передають РИА Новости.

Виплата проведена за облігаціями, випущеними у грудні 2013 року, на загальну суму 3 мільярди доларів із погашенням у 2015 році за ставкою 5% річних.

"Заплатили вчасно, у повному обсязі, відповідно до умов розміщення", - сказав Силуанов журналістам.

Читайте такожУкраїна не буде вести переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу - Мінфін

Читайте такожоблігацій на суму 15 млрд доларів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter