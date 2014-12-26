Москва заявила про виплату Україною $75,5 млн за облігаціями Януковича
15:46, 26 грудня 2014Фінанси
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Виплата проведена за облігаціями, випущеними у грудні 2013 року на загальну суму 3 мільярди доларів із погашенням у 2015 році за ставкою 5% річних.
REUTERS
Україна здійснила у грудні виплату другого купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2013 року у розмірі 75,5 мільйона доларів, повідомив голова Мінфіну РФ Антон Силуанов, передають РИА Новости.
Виплата проведена за облігаціями, випущеними у грудні 2013 року, на загальну суму 3 мільярди доларів із погашенням у 2015 році за ставкою 5% річних.
"Заплатили вчасно, у повному обсязі, відповідно до умов розміщення", - сказав Силуанов журналістам.
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