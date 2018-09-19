Ірландія стягнула з Apple понад 14 мільярдів євро недоплачених податків

Перераховані кошти зберігаються на спеціальному рахунку в Ірландії. Ці кошти будуть там перебувати, поки не закінчиться період розгляду апеляцій з боку Apple та ірландської влади на рішення Єврокомісії.

Європейська комісія має намір відкликати судові позови проти Ірландії після того, як Дублін стягнув 14,3 млрд євро недоплачених податків і відсотків з американського технічного гіганта Apple. Про це написала в Twitter єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

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"Сьогодні міністр фінансів Ірландії Паскаль Донохью підтвердив повне відшкодування 14 млрд євро незаконної допомоги компанії Apple (несплачені податки). Добре. Таким чином, ми можемо закрити судовий позов про відшкодування", - написала Вестагер.

Як пише «Європейська правда», уряд Ірландії повідомив, що стягнув з Apple 13,1 млрд євро в якості недоплачених податків і 1,2 млрд євро в якості відсотків.

Перераховані кошти зберігаються на спеціальному рахунку в Ірландії. Ці кошти будуть там перебувати, поки не закінчиться період розгляду апеляцій з боку Apple та ірландської влади на рішення Єврокомісії. В Ірландії очікують, що процес може затягнутися на кілька років.

У 2016 році Європейська комісія зажадала від Apple відшкодувати уряду Ірландії незаконні податкові субсидії. Комісія з'ясувала, що пільги з боку Ірландії, де Apple має штаб-квартиру, призвели до значного зниження податкових виплат з боку компанії.

За її даними, такий підхід влади став причиною падіння ефективної ставки податку на прибуток Apple від прибутку у Європі в 2014 році до менше 1%. В Ірландії не згодні з висновками Єврокомісії.

В Ірландії базова ставка податку становить 12,5% і є найнижчою в країнах Західної Європи. У зв'язку з цим в країну активно заходять американські компанії, яких зараз налічується понад 700.