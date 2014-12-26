У Росії хочуть нових відстрочок в асоціації України і Євросоюзу

У Москві не виключають, що за деякими напрямками економічної взаємодії України і Росії в економічній сфері перехідні періоди буде збільшено в ході переговорів про імплементацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Про це заявив у ході відеомосту постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, пише ТАСС.

"Відстрочка набуття чинності угоди про імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом була зроблена не для того, щоб влігся пил навколо політичних рішень, вона зроблена для переговорів. Якщо в процесі їх не вдасться навіть усунути всі ризики економіки Росії, країн Митного союзу і самої України, то ми хоча б можемо їх зрозуміти", - сказав він.

"Сподіваємося, що в ході переговорів більшість найсерйозніших ризиків буде усунено. Можливі різні варіанти рішення, зокрема продовження перехідних термінів", - продовжив дипломат.

Читайте такожЛукашенко поскаржився, що вільного руху товарів у Митному союзі "як не було, так і нема"Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає в себе положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня.

16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.