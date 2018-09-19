Фонд гарантування продовжив ліквідацію ще двох банків

Ліквідація "Південкомбанк" і банку "Столичний" продовжується ще на рік.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію банків "Південкомбанк" та "Столичний" на один рік.

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "Південкомбанку" продовжується до 25 вересня 2019 року, банку "Столичний" - до 20 вересня 2019 року включно.

Також повідомляється, що на аналогічний період продовжуються повноваження ліквідаторів банків – Ігоря Костенко і Володимира Кухарєва.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав ліквідацію "Південкомбанку" у вересні 2014 року. Банк працював на ринку України з 1990 року. Його основними власником був Руслан Циплаков, якого ЗМІ називали близьким другом сина екс-президента України Віктора Януковича - Олександра.

Ліквідація банку "Столичний" проводиться з вересня 2015 року. Банк працював на ринку України в якості Сумського регіонального банку з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів.