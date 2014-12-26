Visa припинила обслуговувати картки в окупованому Криму

Про це йдеться в численних повідомленнях на форумах півострову, передає Watcher.

Зокрема, користувачі севастопольського форуму пишуть, що не можуть зняти кошти зі своєї картки російського Сбербанка. Окрім того, заблоковані також картки Visa будь-яких інших банків, навіть закордонних: банкомати показують помилку та неможливість обслуговування картки клієнта.

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Найімовірніше, таким чином набули чинності нові санкції США, що були підписані Бараком Обамою 19 грудня. Згідно з новими обмеженнями, влада США забороняє американським компаніям проводити будь-яку діяльність на території Криму, який був анексований Росією і де-факто залишається під її контролем. Для прикладу, одна з найбільших фріланс-бірж у світі також заблокувала акаунти користувачів із Криму та заморозила їхні кошти.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія може позбавити Visa і MasterCard права вибирати розрахункові банки.