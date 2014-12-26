Банк сина Януковича визнано неплатоспроможним

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів з 26 грудня тимчасову адміністрацію в "УкрБізнесБанк" на підставі рішення Національного банку України від 25 грудня про визнання цього банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

"УкрБізнесБанк" став 33-м банком, який НБУ відніс до категорії неплатоспроможних.

Фонд ввів тимчасову адміністрацію строком на три місяці (до 25 березня 2015 року) і призначив тимчасовим адміністратором Ігоря Бобчука.

Довідка УНІАН. АБ «УкрБізнесБанк» (Донецьк) зареєстрований Національним банком України у травні 1993 року.

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Головою правління банку з 2003 по 2010 рік був екс-голова Національного банку, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. У ЗМІ банк називають підконтрольним синові екс-президента України Віктора Януковича Олександру Януковичу.