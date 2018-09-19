Голова найбільшого банку Данії пішов у відставку через скандал про відмивання грошей

Томас Борген пішов у відставку на тлі розслідування про відмивання грошей через естонський підрозділ Danske Bank.

Голова Danske Bank Томас Борген у середу пішов у відставку на тлі розслідування про відмивання грошей через естонське підрозділ.

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Про це повідомляє Reuters.

"Очевидно, що Danske Bank не зумів виконати свої обов'язки у випадку з можливим відмиванням грошей в Естонії. Я глибоко шкодую про це", - йдеться в заяві Боргена.

Danske Bank у середу оприлюднив підсумки власного розслідування, на підставі якого прийшов до висновку, що Борген, голова ради директорів Оле Андерсен і рада директорів "не порушили свої правові зобов'язання по відношенню до Danske Bank". Андерсен сказав, що розглядав питання про свою відставку, однак рада директорів попросив його продовжити роботу.

Разом з тим банк вжив заходів щодо декількох співробітників.

"Ми прийняли низку заходів проти нинішніх і колишніх співробітників... мова в тому числі йде про попередження, звільнення, позбавлення бонусів і сповіщення влади", - повідомив банк.

Danske не зміг точно визначити обсяг підозрілих транзакцій через естонське підрозділ, але прийшов до висновку, що рахунки у ньому мали клієнти з Росії, Азербайджану, України та інших країн колишнього СРСР. Загальний обсяг здійснених через підрозділ транскордонних угод становить близько 200 мільярдів євро ($234 мільярда).

У доповіді банку говориться, що Danske не зумів вжити належних заходів у 2007 році, коли піддався критиці естонської регулятора і отримав інформацію від регулятора Данії, указавшую на злочинну діяльність в чистому вигляді, включаючи відмивання грошей на суму кілька мільярдів рублів щомісячно".

Danske також визнав, що на початку 2014 року не перевірив належним чином інформацію від неназваного інформатора про проблеми в естонському підрозділі і не повідомив раду директорів.

Хоча банк вжив заходів для контролю за естонської "дочкою" в 2014 році, цього було недостатньо, говориться в доповіді.

Danske також знизив річний прогноз чистого прибутку до 16-17 мільярдів датських крон з 18-20 мільярдів.

Управління фінансового нагляду Естонії (FSA) повідомило, що доповідь вказує на серйозні недоліки в організації роботи Danske.

"Ми уважно проаналізуємо доповідь і спільно з данським фінансовим регулятором вирішимо, якими будуть подальші дії", - повідомив голова естонського регулятора Килвар Кесслер.

Акції Danske за минулі півроку втратили третину ринкової вартості через тривог інвесторів про можливий розслідування влади США і штрафи, до яких вона може призвести. У середу, після публікації доповіді, папери банку впали на 5 відсотків.