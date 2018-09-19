НБУ почав надавати банкам дані з кредитного реєстру

Інформація надається безкоштовно в режимі реального часу.

Національний банк України з 1 вересня надав банкам можливість отримувати інформацію з свого кредитного реєстру, створеного відповідно до чинного з 4 березня поточного року законом.

Читайте такожНБУ спростить реєстрацію урік на міжбанківському ринку

Як повідомляється на сайті НБУ, йдеться про інформацію щодо боржників, умов кредитних операцій, виконання зобов'язань за такими операціями, класу боржників.

Регулятор нагадав, що інформація надається банкам безкоштовно в режимі реального часу.

За оцінками НБУ, використання банками інформації з кредитної реєстру сприятиме зниженню кредитного ризику, формування конкурентного ринкового середовища та підвищення безпеки банківських операцій.

Також повідомляється, що з 1 січня 2019 року банки будуть зобов'язані використовувати інформацію з кредитної реєстру НБУ для оцінки кредитних ризиків.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в лютому 2018 року прийняла закон про створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України.

Наприкінці вересня 2017 року Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування, зобов'язавши банки подавати звітність за новою формою у тестовому режимі з 1 жовтня.