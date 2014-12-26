Прострочені кредити росіян на початок грудня перевищили 881 мільярд рублів

Ця сума становить 8,1 відсотка від загальної суми виданих кредитів, повідомляє snob.ru із посиланням на сайт центробанку РФ.

Усього від початку 2014 року прострочена заборгованість зросла більше ніж у півтора разу. За підсумками листопада простроченим виявився кожен шостий кредит. За оцінками колекторського агентства «Секвоя кредит консолідейшн», заборгованість росіян може збільшитися у 2015 році ще на 60 відсотків.

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Платіжна дисципліна росіян погіршилася у грудні. Причому приріст кредитів скорочується, з початку року він склав всього 13,2 відсотка проти 24,8 відсотка у 2013 році.

Загальний обсяг кредитів фізосіб від початку року зріс на 14,6 відсотка до 10,9 трильйона рублів. У листопаді він збільшився на 96,6 мільярда. 78 відсотків кредитів і 90 відсотків непогашених вчасно сум припадає на споживчі кредити, надані в точках продажів, нецільові кредити та кредити за кредитними картками.

Раніше УНІАН повідомляв, що на 1 листопада 2014 року прострочена заборгованість росіян за кредитами оновила трирічний максимум, склавши 869,9 млрд рублів.