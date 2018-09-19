У четвер в Україні подешевшають долар та євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2812,0205 (19 вересня – 2815,1007)
100 EUR – 3280,7843 (19 вересня – 3292,8233)
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,07/28,10 гривні/долар.
Поточні котирування не змінилися з середини торгів, залишаючись на 8 копійок вище рівня відкриття торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,73/32,76 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,1257 гривні/долар.