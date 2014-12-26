Дефіцит платіжного балансу України у листопаді зріс майже на $2,6 млрд

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, у листопаді 2014 року від'ємне сальдо зведеного платіжного балансу склало 2,584 млрд дол.

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Дефіцит поточного рахунку у листопаді скоротився до 414 млн дол., що було зумовлено скороченням товарного дефіциту внаслідок перевищення темпів падіння імпорту товарів над експортом.

Експорт товарів у листопаді порівняно із жовтнем знизився на 4,1% - до 4,1 млрд дол., переважно за рахунок зниження цін на основні експортні товари. Імпорт товарів скоротився на 5,3% - до 4,6 млрд дол., що було зумовлено ослабленням реального обмінного курсу гривні і низькою економічною активністю.

Дефіцит капітального і фінансового рахунку у листопаді склав 2,2 млрд дол., Зокрема, через виплати заборгованості НАК "Нафтогаз України".

Чисті виплати за кредитами та облігаціями склали 443 млн дол. Чисті погашення приватного сектора скоротилися до 715 млн дол. (У жовтні - 2 млрд дол.), водночас Україна отримала офіційне фінансування від ЄС у розмірі 255 млн євро.

За прямими іноземними інвестиціями спостерігається чистий приплив коштів у розмірі 81 млн дол. Вперше від другого кварталу у листопаді спостерігалося скорочення готівки поза банківською системою на 30 млн дол.

Внаслідок формування зведеного дефіциту платіжного балансу міжнародні резерви скоротилися до 10 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду на 1,8 місяця.

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Також повідомлялося, що платіжний баланс України у січні-вересні 2014 року зведено з дефіцитом 4,945 млрд дол. проти профіциту в 1,546 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

За оперативними даними НБУ, у вересні 2014 року від'ємне сальдо зведеного платіжного балансу склало 358 млн дол.

Платіжний баланс України у 2013 році зведений із профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс був зведений із дефіцитом 4,175 млрд дол.