Тіньовий ринок палива позбавив Україну 25 мільярдів гривень податків - голова Рахункової палати

За словами голови Рахункової палати, ці гроші можна було б спрямувати на вирішення важливих проблем.

Через існування тіньового ринку бензину та дизельного палива Державний бюджет України в цьому році недоотримав надходжень на суму близько 25 мільярдів гривень.

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Про це на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Державний бюджет недоотримав цього року близько 25 мільярдів гривень від тіньового бензину. Я більш ніж впевнений, що було б легше і фінансувати різні програми, і Мінфіну легше було б розподіляти свої статті, і соціальна сфера могла б бути набагато успішнішою", - сказав він, додавши, що члени Рахункової палати отримали таку цифру за спеціальною формулою.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів у липні прем'єр Володимир Гройсман описав одну з популярних тіньових схем ввезення на територію України нафтопродуктів. За його словами, до нейтральних вод заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами, потім до них підходять невеликі судна, забирають ці паливно-мастильні матеріали. Після цього без розмитнення та легалізації цей товар потрапляє на автозаправні станції. Тоді голова уряду заявив, що це є "багатомільярдної схемою".

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.