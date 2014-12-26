Гривня на міжбанку трохи зміцнилася
18:00, 26 грудня 2014Фінанси
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У п'ятницю, 26 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів зміцнилися до 16,01/16,21 грн/дол. проти 16,03/16,23 грн/дол. на відкритті торгів.
REUTERS
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,50/19,73 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2960/0,3020 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні за станом на 16:00 склав 15,8308 грн/дол., до цього часу було укладено 306 угод, обсяг торгів зріс у 3,4 разу - до 384,60 млн дол.
Нагадаємо, 23 грудня гривня на міжбанку зміцнилася до 16,20 за долар.
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