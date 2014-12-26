Слідом за Visa операції в окупованому Криму припинила і MasterCard

Про це повідомили в компанії MasterCard, передає ТАСС.

Раніше стало відомо, що свої послуги кримським банкам через санкції США щодо регіону перестала надавати міжнародна платіжна система Visa.

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У ЦБ РФ заявили, що банки Криму продовжують працювати у звичайному режимі. "Російські кредитні організації, що діють на території Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя, працюють у звичайному режимі, забезпечуючи доступ фізичних і юридичних осіб до отримання банківських послуг, у тому числі відкриття банківських рахунків, переказу коштів по рахунках, прийому та зняття грошових коштів", - уточнили в Банке России.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії банки, що випускають карти Visa і MasterCard, змусять працювати через Національну систему платіжних карт.