Прогнозувати курс гривні наступного року повинен Нацбанк - Яресько

«Питання курсу - це до Національного банку», - сказала вона, відповідаючи на питання про те, яким буде курс гривні у наступному році.

«Я очікую: якщо ми стабілізуємо фінансову систему, ми буде мати стабільний курс», - додала міністр, водночас не називаючи конкретних прогнозів.

Як повідомлялося, глава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала фахівців Міністерства економічного розвитку та торгівлі відповідальними за формування прогнозного курсу гривні як одного із ключових макропоказників, на підставі яких розраховувався проект бюджету на 2015 рік.

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Міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи у парламенті проект державного бюджету на 2015 рік, наголошувала, що прогнозний курс гривні закладався на основі консенсусних даних від експертів інвестиційних банків та уряду. Мінфін, за словами Яресько, від Національного банку України офіційних прогнозів щодо валютного курсу не отримував.

У свою чергу, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк уточнив, що середній курс під час розрахунку держбюджету-2015 становить 17 грн/дол.

Раніше перший заступник голови НБУ Олександр Писарук заявляв, що Нацбанк не планує давати уряду якісь прогнози щодо курсу гривні до долара для складання бюджету на наступний рік, оскільки курс не є параметром грошово-кредитної політики, яку за Конституцією України проводить Нацбанк.