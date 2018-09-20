У Києві держпідприємство безкоштовно передало землю вартістю мільярд під забудову житлового комплексу - ЗМІ

Про це свідчать дані Детального плану території, повідомляє видання "Наші гроші".

За даними держкадастру, за адресою проспект Перемоги, 50 є три ділянки загальною площею 6,87 га. Всі вони є державною власністю і перебувають у постійному користуванні ГП "Преса України".

У 2016 році "Преса України" видала лист щодо розміщення на її ділянці житлово-офісного комплексу. Вона повинна стати замовником будівництва.

Видання зазначає, що якщо б Держуправління справами продала забудовникам ці 6,87 гектарів, наприклад, за 50 тис доларів за "сотку", то держава б отримало за цю землю 34,35 млн доларів, або майже 1 млрд грн, передає ЕП.

Згідно ДПТ, ділянка по проспекту Перемоги, 50 виведуть з категорії промислових територій і переведуть у категорію житлової багатоповерхової забудови.

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У житловому комплексі запроектований торговий центр, підземні паркінги, початкова школа на 220 учнів та дитячий садок на 160 дітей.

Зараз на цій території знаходиться ряд капітальних будівель і споруд різної поверховості, різного призначення (інженерні, технологічні, комунальні, адміністративні). Замовник ("Преса України") планує зберегти адмінкорпус. Приміщення в будівлі "Преси України" на Шулявці розглядається під розміщення Державного бюро розслідувань.

Інші корпуси "планується демонтувати у зв'язку з тим, що основні виробничі і складські потужності видавництва розміщені в Києві на ділянці по вул. Героїв Космосу, 6 і 8а".

Відзначається, що поряд з ділянками "Преси України" біля входу на станцію метро "Шулявська" розташований ділянку площею 0,31 га Цю ділянку Київрада спочатку передала в оренду, а потім продала ТОВ "Ринко" у 2004 році за 2,5 млн грн.

Згодом у 2007 році Київрада скасувала ці рішення. Але фірма повертати ділянку не збиралася - в тому ж 2007 році "Ринко" внесло 0,31 га в статутний фонд ТОВ "Шулявська", яке потім через суд домоглося визнання за ним права власності на ділянку.

У червні цього року право забудови цієї ділянки отримав "Житлово-будівельний кооператив "Ексон Прем'єр Шулявська", створений у квітні 2017 року.

Його засновниками значаться Іван Влад із Закарпаття, Йозеф Москович з Ірпеня та фірма "Ексон Груп" (Делавер, США).

Засновником ТОВ "Шулявка" є Віктор Слюсар, підписантом - Сергій Перехрест. Вони ж є засновниками ТОВ "Ринко".