Президент закликав роботодавців підвищувати зарплати українцям

За словами Порошенка, це є дієвим механізмом для запобігання відтоку робочої сили з країни.

Президент Петро Порошенко закликав роботодавців підвищувати зарплати своїм працівникам в Україні, щоб запобігти відтоку робочої сили з країни.

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Про це він сказав під час щорічного послання до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Роботодавці дедалі частіше скаржаться не на тиск силових органів, а на дефіцит робочої сили. Залізну завісу на кордоні, як у радянський час, ніхто ставити не буде. Шановні роботодавці, вихід один – збільшуйте зарплати, якщо хочете, щоб українці не їхали за кордон, а працювали у нас", - сказав він.

При цьому Порошенко дав зрозуміти, що роботодавцям доведеться збільшувати зарплати, якщо вони хочуть виграти конкуренцію за працівників у європейських країн.

"На ринку зарплати ви маєте бути конкурентоспроможними. Я вже говорив, що Україна стає частиною єдиного європейського ринку праці. І тут теж нікуди не дітися від конкуренції", - сказав він.

При цьому під час виступу голова держави кілька раз вказав на те, що трудова міграція українців є болючою для вітчизняної економіки.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує цього року забезпечити зростання середньої зарплати в Україні до 10 тисяч гривень.