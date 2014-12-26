У Єврокомісії відмовилися коментувати український законопроект про збільшення мит

"Ми не коментуємо проекти законів", - сказали власному кореспонденту УНІАН сьогодні у Європейській комісії, відповідаючи на питання, як, у випадку прийняття, цей закон може вплинути на односторонні торговельні преференції Європейського Союзу для України.

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Проектом закону передбачається збільшення імпортного мита на товари на 5-10%.

Коментуючи необхідність прийняття законопроекту, міністр фінансів Наталія Яресько зазначала, що запропонованих захід є виключно тимчасовим та узгоджений із Міжнародним валютним фондом.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, додатковий імпортний збір не суперечить принципам членства України у Світовій організації і не буде стосуватися імпорту життєво необхідних товарів - газу, вугілля, нафтопродуктів, гуманітарної допомоги.

Сьогодні, 26 грудня, Яресько заявила, що запропоновані урядом заходи з підвищення податкового навантаження вимушені, оскільки ситуація в економіці критична, а імпортне мито для стабілізації платіжного балансу, що викликало таку бурхливу критику, - тимчасовий захід.