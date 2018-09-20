Без пенсій, субсидій і гарантій: що загрожує трудовим мігрантам з України

Крім того, життя у відносно заможній країні, де українці залишаються низькооплачуваними працівниками, які змушені важко працювати, залишає свій відбиток і на психіці людини.

Українські трудові мігранти втрачають можливість отримувати пенсію, субсидії, допомогу з безробіття, можливість оформити кредит у банку.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, українці, які регулярно виїжджають на заробітки, ризикують в якийсь момент залишитися біля розбитого корита. Якщо немає стажу, на пенсію можна не розраховувати.

Але і це не найстрашніше. Як пояснюють в Інституті демографії і соціальних досліджень, через роботу за кордоном заробітчани втрачають свої сім'ї. Як пояснила дослідник інституту Лідія Ткаченко, мігранти місяцями не бачаться зі своїми сім'ями, а дорога додому для них - розкіш. "Люди можуть не бачитися роками. І це призводить до того, що шлюб перетворюється в дистанційний, зв'язки слабшають", - пояснила вчена.

Крім того, життя у відносно заможній країні, де українці залишаються низькооплачуваними працівниками, які змушені важко працювати, залишає свій відбиток і на психіці людини. Це також призводить до психологічних проблем, конфліктів у сім'ях. Найчастіше, пояснює Ткаченко, трудові мігранти в приймаючій країні живуть у гуртожитках без санітарних умов, змушені економити на всьому: в їжі, відпочинку, одязі.

Нагадаємо, в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції. Лише з кінця березня країну покинуло понад 500 тисяч осіб.