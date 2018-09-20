Порошенко назвав закони, які потрібно ухвалити до виборів

Порошенко закликав парламент ще до виборів ухвалити закон про податок на виведений капітал, а також ряд інших економічних законів

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду ще до виборів ухвалити закон про податок на виведений капітал, а також ряд інших економічних законів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав на засіданні парламенту, виступаючи з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Ще до виборів ми могли б прийняти закон про податок на виведений капітал, який підтримує саме українського виробника. Чесно, правильніше було б назвати закон про податок на виведення капіталу. Не треба виводити - вкладайте в Україну. Він стимулює вкладати у виробництво", - сказав Порошенко.

Також президент закликав прийняти закони про концесії, попередження банкрутства, бізнес-омбудсмена, посилення персональної відповідальності працівників контролюючих органів.

Також Порошенко зазначив, що дуже важливим є законопроект про національне бюро фінансових розслідувань.

"На жаль, в парламенті його поклали під стіл, так ніби він підсилює повноваження президента. Але насправді йдеться в ньому про те, що тиск на бізнес, ми повинні припинити. Тому я не втрачаю надії на підтримку вами",- сказав він.