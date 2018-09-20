У Мінфіні назвали "безпрецедентною" суму погашення держборгу в 2019 році

За словами Маркарової, з точки зору виплат за внутрішнім та зовнішнім боргами заявлена "дійсно безпрецедентна цифра".

У 2019 році на погашення та обслуговування боргів Україні необхідно спрямувати близько 417 мільярдів гривень.

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Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету повідомила виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проект держбюджету-2019.

"Якщо ви подивитеся на боргове навантаження, то платежі в 2019 році становитимуть близько 417 мільярдів гривень. Хочу ще раз звернути увагу, що це надзвичайно складний рік з точки зору саме погашення і обслуговування боргових навантажень. Це перший піковий рік після реструктуризації, яка була проведена, і дала нам кілька років вільного дихання", - сказала вона.

За словами Маркарової, з точки зору виплат за внутрішнім та зовнішнім боргами заявлена "дійсно безпрецедентна цифра".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. Кабмін передбачає в 2019 році зростання доходів зведеного бюджету на 130 мільярдів гривень - до 1,292 трильйона гривень.

У середині листопада 2015 року Міністерство фінансів України повідомило про завершення реструктуризації державного і гарантованого державою боргу по 13 випусків облігацій. Раніше Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію 18 мільярдів доларів держборгу, яка передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних.