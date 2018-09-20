МВФ продовжить переговори з Україною і після закінчення місії в Києві

Переговори про подальшу підтримку реформ і можливої фінансової допомоги з боку Фонду досі тривають.

Міжнародний валютний фонд продовжить переговори з українським урядом про сприяння реформам і можливої фінансової підтримки і після закінчення роботи місії Фонду в Києві, заявив голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

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"Місія МВФ була в Києві і обговорила з українським урядом нашу подальшу підтримку макроекономічної стабільності та економічного зростання, і можливу фінансову допомогу з боку Фонду. У мене відсутня інформація про переговори, які досі тривають", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, розпочала свою роботу в Києві 6 вересня.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання цього року від МВФ 1,9 мільярда доларів.