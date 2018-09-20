Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 5,4%

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс в Луганській, Донецькій, Полтавській, Закарпатській та Київській областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2018 року зріс на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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При цьому Держстат поки не оприлюднив абсолютні значення.

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 27,9%), Донецькій (на 13,3%), Полтавській (на 10,8%), Закарпатській (на 10,2%) та Київській (на 10%) областях.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі в серпні 2018 року порівняно з липнем збільшився на 5,7%, а порівняно з серпнем 2017 року зріс на 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.