Завтра в Україні подешевшає долар, але подорожчає євро

Офіційний курс НБУ на 21 вересня: 100 USD – 2806,1850 гривні; 100 EUR – 3302,5991 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2806,1850 (20 вересня – 2812,0205)

100 EUR – 3302,5991 (20 вересня – 3280,7843)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,02/28,05 гривні/долар.

Поточні котирування на 1 копійку вище рівня відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,93/32,97 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,0625 гривні/долар.