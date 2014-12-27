Місія МВФ приїде до України 2 січня

Про це повідомив глава парламентського комітету з податкової та митної політики Роман Насиров, пише Gazeta.ua.

"Місія МВФ збирається приїхати 2 січня. 14 січня буде проходити рада директорів МВФ і місія повинна, в ході свого візиту 2 січня, відстежити все те, що ми повинні зараз зробити", - сказав він в ході засідання комітету.

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Нагадаємо, що свою останню місію в Україні МВФ завершив 18 грудня.