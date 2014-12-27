В окупованому Криму пообіцяли знайти заміну Visa і MasterCard за півроку

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Нам давно час створити платіжну систему, яка буде працювати всередині країни і всередині країн-союзників", - заявив Аксьонов.

За його словами, платіжні карти Visa і MasterCard, обслуговування яких у Криму було зупинено вчора, ніколи не мали на півострові "великого поширення".

Читайте такожУ Росії визнали, що Національна платіжна система не захистить від санкцій"Безсумнівно, для туристів могли бути певні незручності, проте нам дають півроку, щоб ми за цей час створили альтернативу", - додав глава уряду".

Як повідомляв УНІАН, вчора компанії Visa і MasterCard припинили обслуговувати користувачів банківських карток в окупованому Криму.