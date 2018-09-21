У Кабміні готують санкції проти компаній, які працюють із кримським заводом "Титан"

До переліку компаній належать: "Летан Інвестментс Лімітед" (Кіпр), ТОВ "Титанактив" (Росія), ТОВ "Центр оптимальних технологій" (Росія), "Охна Холдінгс лімітед" (Кіпр), ТОВ "Хімкомснаб" (Росія), "Толексіс Інтерпрайзіз ЕйДжи" (Швейцарія).

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України підготувало пропозиції про застосування санкцій до низки юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованого Криму всупереч українському законодавству, та тих, які здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"На переконання фахівців міністерства, хімічна продукція виготовлена в порушення встановленого правового режиму тимчасово окупованих територій та з використанням незаконно видобутих корисних копалин з надр, що належать виключно Українському народу, зокрема, природного газу та води з підземних джерел. А саме виробництво такої продукції загрожує життю та здоров’ю громадян України як на підконтрольних, так і на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб "унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Євросоюзу".

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"На сьогодні міністерством підготовлено та надіслано на опрацювання відповідний проект розпорядження до органів державної влади. В подальшому це розпорядження буде винесене на розгляд уряду та на засідання Ради національної безпеки та оборони України", - заявили у МінТОТ.

До переліку компаній, щодо яких пропонується застосувати санкції, належать: "Летан Інвестментс Лімітед" (Кіпр), ТОВ "Титанактив" (Росія), ТОВ "Центр оптимальних технологій" (Росія), "Охна Холдінгс лімітед" (Кіпр), ТОВ "Хімкомснаб" (Росія), "Толексіс Інтерпрайзіз ЕйДжи" (Швейцарія).

У відомстві також нагадали, що виробником хімічної продукції на тимчасово окупованому півострові в м. Армянську є ТОВ «Титанові інвестиції» (РФ), яке вже перебуває під санкціями рішення РНБО від 21 червня 2018 року і введене в дію указом президента України від 21 червня 2018 (№126/2018).