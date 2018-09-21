Місія МВФ продовжує дискусії з українською владою – заява Фонду

Протягом двох останніх тижнів місія МВФ мала конструктивні дискусії з владою України.

Місія Міжнародного валютного фонду продовжує дискусії з українською владою щодо забезпечення макроекономічної стабільності та зростання, а також про можливу фінансової допомоги Фонду в підтримку цих заходів.

Читайте такожМВФ продовжить переговори з Україною і після закінчення місії в Києві

Про це УНІАН повідомили в українському представництві МВФ, посилаючись на заяву постійного представника Фонду в Україні Йости Люнгмана.

"Протягом двох останніх тижнів місія МВФ мала конструктивні дискусії з владою України щодо політики і реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної стабільності та зростання, а також про можливу фінансової допомоги від Фонду підтримку таких заходів. Відповідні обговорення тривають", - йдеться в заяві.

Раніше голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні також заявив, що Фонд продовжить переговори з українським урядом. "Місія МВФ була в Києві і обговорила з українським урядом нашу подальшу підтримку макроекономічної стабільності та економічного зростання, і можливу фінансову допомогу з боку Фонду. У мене відсутня інформація про переговори, які досі тривають", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Києві 6 вересня і мала завершити її 19 вересня.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання цього року від МВФ 1,9 мільярда доларів.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Поточного тижня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що уряд досяг принципової домовленості з МВФ про поступове підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року, однак темп зростання ціни поки обговорюється.