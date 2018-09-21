З початку року держбюджет виконаний майже на 99% - Мінфін

За словами в.о. міністра фінансів, за перші вісім місяців року профінансовані всі значні витрати.

У січні-серпні виконання планових показників дохідної та видаткової частини Державного бюджету на 2018 рік становило майже 99%.

Читайте такожБюджет цього року буде виконано і за доходами, і за видатками – Гройсман

Про це в парламенті заявила виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНІАН.

"Ми бачимо виконання бюджету цього року. Незважаючи на складний рік, за вісім місяців державний бюджет виконано майже на 99% - як за доходами, так і всі значні витрати профінансовані", - сказала вона.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.