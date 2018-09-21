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З початку року держбюджет виконаний майже на 99% - Мінфін

11:21, 21 вересня 2018
Фінанси
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Незважаючи на складний рік, держбюджет-2018 виконаний майже на 99% / фото УНІАН

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Про це в парламенті заявила виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНІАН.

"Ми бачимо виконання бюджету цього року. Незважаючи на складний рік, за вісім місяців державний бюджет виконано майже на 99% - як за доходами, так і всі значні витрати профінансовані", - сказала вона.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.

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Теги: #держбюджет-2018#дефіцит держбюджету