Темпи зростання економіки України перевищили очікування Нацбанку

Це пояснюється раннім стартом збору врожаю у другому кварталі.

Фактичні темпи зростання реального ВВП України у другому кварталі 2018 року на рівні 3,8% в річному вираженні виявилися вищими за очікування Національного банку на рівні 3,2%.

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Як повідомляється на сайті НБУ, це пояснюється, насамперед, раннім стартом збору врожаю поточного року.

Основним драйвером зростання економіки в НБУ назвали внутрішній попит, насамперед - споживчий.

Також в НБУ нагадали, що оновлений макроекономічний прогноз буде оголошено 25 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2018 року порівняно з оперативними даними до 3,8% в річному вираженні і до 1% до попереднього кварталу.

У першому кварталі ВВП України зріс на 3,1% в річному вираженні і 0,9% до попереднього кварталу.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України в поточному році на 3,2% при інфляції 11%, Світовий банк - 3,5% при інфляції 10%.