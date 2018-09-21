Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2019 рік
Верховна Рада прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік, що передбачає зниження бюджетного дефіциту до 2,3% ВВП з 2,4% ВВП в держбюджеті поточного року.
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"Подання проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" № 9000 завершено. З цього моменту парламент переходить до обговорення цього бюджету", - заявив глава парламенту Андрій Парубій, підсумовуючи подання урядом проекту та його обговорення депутатами.
Представляючи проект депутатам, виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова назвала його пріоритетом фіскальну консолідацію. "Всі 4 роки дефіцит держбюджету скорочується, і на 2019 рік ми ставимо чіткий пріоритет – не перевищувати 2,28%, не перевищувати 90 мільярдів гривень", - сказала вона.
У свою чергу, глава Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко закликав депутатів подати пропозиції до проекту до 1 жовтня, не забуваючи супроводжувати пропозиції про збільшення видатків або зниження доходів пропозиціями про компенсатори.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.
Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трильйона гривень, витрати – 1,094 трильйона гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 миллиада гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трильйона гривень.
Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень або 2,4% ВВП.