Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2019 рік

Проект передбачає зниження бюджетного дефіциту до 2,3% ВВП.

Верховна Рада прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік, що передбачає зниження бюджетного дефіциту до 2,3% ВВП з 2,4% ВВП в держбюджеті поточного року.

Читайте такожУ Мінфіні назвали "безпрецедентною" суму погашення держборгу в 2019 році

"Подання проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" № 9000 завершено. З цього моменту парламент переходить до обговорення цього бюджету", - заявив глава парламенту Андрій Парубій, підсумовуючи подання урядом проекту та його обговорення депутатами.

Представляючи проект депутатам, виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова назвала його пріоритетом фіскальну консолідацію. "Всі 4 роки дефіцит держбюджету скорочується, і на 2019 рік ми ставимо чіткий пріоритет – не перевищувати 2,28%, не перевищувати 90 мільярдів гривень", - сказала вона.

У свою чергу, глава Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко закликав депутатів подати пропозиції до проекту до 1 жовтня, не забуваючи супроводжувати пропозиції про збільшення видатків або зниження доходів пропозиціями про компенсатори.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трильйона гривень, витрати – 1,094 трильйона гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 миллиада гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трильйона гривень.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень або 2,4% ВВП.