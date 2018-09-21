Голова Мінфіну назвала пріоритет держбюджету-2019

Маркарова зазначила, що пріоритетом держбюджету на 2019 рік є фіскальна консолідація для зниження бюджетного дефіциту до 2,3% ВВП.

Пріоритетом урядового проекту державного бюджету України на 2019 рік є фіскальна консолідація, щоб не перевищити встановлений граничний рівень бюджетного дефіциту в розмірі 2,28% ВВП, або 90 мільярдів гривень.

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Про це заявила виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проект у Верховній Раді.

"Фіскальна консолідація, або простими словами, здатність жити за власним можливостям, є нашим пріоритетом. Всі 4 роки дефіцит держбюджету скорочується, і на 2019 рік ми ставимо чіткий пріоритет – не перевищити 2,28%, не перевищити 90 мільярдів гривень", - сказала Маркарова.

За її словами, також урядовий проект передбачає скорочення ролі держави в економіці за допомогою зниження перерозподілу доходів через держбюджет до 25%.

При цьому Маркарова підкреслила, що держава профінансує всі необхідні витрати, включаючи витрати на оборону і соціальну сферу, а показник держборгу буде знижений в рамках затвердженої урядом трирічної стратегії.

У свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко закликав депутатів конструктивно співпрацювати і представити свої пропозиції до проекту до комітету згідно з регламентом до 1 жовтня. За його словами, пропозиції щодо збільшення видатків або зниження доходів повинні містити компенсатори.

"Одночасно надалі чекаємо від Міністерства фінансів і в цілому від уряду впровадження реалістичного середньострокового бюджетного планування відповідно до стратегічних цілей і тенденціями економічного розвитку, базуючись на поточних показниках стану економіки і бюджету", - сказав Павелко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трильйона гривень, витрати – 1,094 трильйона гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трильйона гривень.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень або 2,4% ВВП.