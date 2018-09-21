В Україні з 1 березня буде проведена індексація пенсій - Гройсман
Проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування пенсійних виплат на 139 мільярдів гривень.
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Про це під час виступу в парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Тут говорять про мінімальної пенсії, але ви не говорите, що з 1 березня буде проведена індексація пенсій, що на пенсії закладено плюс 139 мільярдів в бюджеті і 27 мільярдів на виплату пенсій військовослужбовцям", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій в липні.
Пенсійний фонд пояснив ці затримки касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.
У серпні виплата пенсій пройшла без затримок - на це було спрямовано 29,7 мільярда гривень.