НБУ знову відмовив білоруському банку в купівлі української "дочки" Сбербанку

Рішення прийнято у зв'язку з ненаданням достатніх документів.

Національний банк України, як і в березні поточного року, відмовив білоруському державному "Паритетбанку" на придбання 100% капіталу української дочірньої структури російського державного "Сбербанку".

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Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення прийнято у зв'язку з ненаданням достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності заявника вимогам законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в березні відмовив білоруському державному "Паритетбанку" на придбання істотної участі української дочірньої структури російського державного "Сбербанку" у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства.

Наприкінці червня Нацбанк підтвердив отримання повторного клопотання "Паритетбанка".

З березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.