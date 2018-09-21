Держборг України скоротився в доларах, але зріс у гривні

Порівняно з показником на початок року обсяг держборгу в доларовому еквіваленті знизився на 1,9%, у гривневому еквіваленті - на 1,2%.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за серпень скоротився в доларовому еквіваленті на 0,86 мільярда доларів, або на 1,1%, - до 74,85 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 91 мільярд гривень, або на 4,2%, - до становить 2,117 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, порівняно з показником на початок поточного року обсяг держборгу в доларовому еквіваленті знизився на 1,9%, у гривневому еквіваленті - на 1,2%.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті.

Кабінет міністрів 22 серпня прийняв трирічну стратегію управління держборгом, що передбачає зниження його до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.