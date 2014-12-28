Путін дозволив дати трильйон рублів на порятунок постраждалих від санкцій банків

Президент РФ Володимир Путін підписав федеральний закон «Про внесення зміни до статті 23 федерального закону «про федеральному бюджеті на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років», повідомляють "Ведомости".

Документ був ухвалений Держдумою 19 грудня і схвалений Радою Федерації 25 грудня. Він, зокрема, передбачає право уряду в ході виконання бюджету у 2014 р. здійснювати з метою підвищення капіталізації російських банків майновий внесок у майно «Агентства зі страхування внесків» (АСВ) у розмірі до 1 трлн руб. шляхом передачі облігацій федерального позики.

Читайте такожРубль може впасти до 120 за долар - російські економістиЯк зауважив у ході обговорення у верхній палаті парламенту заступник голови комітету Ради Федерації з бюджету і фінансових ринків Микола Журавльов, на докапіталізацію матиме право будь-який банк, але в межах суми його основного капіталу. При цьому сенатори рекомендували раді директорів АСВ забезпечити справедливий доступ банків до виділених коштів, а також враховувати репутацію і характер діяльності кредитних організацій за останні місяці.

«Ми не повинні давати грошей тим, хто спекулював і чинив тиск на російський рубль», - наголосив Журавльов.