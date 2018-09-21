У понеділок в Україні подешевшає євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2806,2880 (21 вересня – 2806,1850)
100 EUR – 3299,9141 (21 вересня – 3302,5991)
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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 21 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,05/28,07 гривні/долар.
Після зниження на 1 копійку у першій половині дня котирування гривні у другій половині дня повернулися до рівня відкриття торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,98/33,00 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,0621 гривні/долар.