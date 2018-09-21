У понеділок в Україні подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 24 вересня: 100 USD – 2806,2880 гривні; 100 EUR – 3299,9141 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2806,2880 (21 вересня – 2806,1850)

100 EUR – 3299,9141 (21 вересня – 3302,5991)

Читайте такожНацбанк планує знизити інфляцію до 5%

Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 21 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,05/28,07 гривні/долар.

Після зниження на 1 копійку у першій половині дня котирування гривні у другій половині дня повернулися до рівня відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,98/33,00 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,0621 гривні/долар.