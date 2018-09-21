Тимошенко: монетарна стратегія Нового курсу - це стабільна гривня, мінімальна інфляція та дешеві кредити

Лідер «Батьківщини» нагадала, що через фінансові афери під егідою Нацбанку знищено 98 банків, люди та бізнес втратили 448 млрд грн депозитів і заставного майна, реальна вартість якого перевищує трильйон гривень.

Перехід до інноваційного розвитку економіки та побудова фінансово сильної держави неможливі без нової монетарної політики і реформування ринку банківських послуг.

Про це Юлія Тимошенко наголосила на Форумі «Новий економічний курс», який сьогодні відбувся в Києві.

Завданням нової монетарної політики має стати стабілізація гривні, приборкання інфляції, розвиток малих банків, впровадження для бізнесу довгострокових кредитів під низький відсоток, підконтрольність Національного банку суспільству, переконана лідер «Батьківщини».

«По-перше, нам потрібно поставити Нацбанк під реальний контроль суспільства та парламенту. По-друге, треба демонополізувати частину його функцій, щоб він не мав можливості займатися спекуляціями, базуючись на своїх безмежних повноваженнях. Ми зможемо запропонувати адекватні інструменти, які подолають необґрунтовану інфляцію. Ми стабілізуємо гривню та підвищимо її статус, повагу та цінність», – наголосила Юлія Тимошенко.

Голова партії нагадала, що через фінансові афери під егідою Нацбанку знищено 98 банків, люди та бізнес втратили 448 млрд грн депозитів і заставного майна, реальна вартість якого перевищує трильйон гривень. Винні відповідатимуть перед законом за цей злочин, попередила вона.

«Це буде предметом окремих кримінальних розслідувань після зміни влади. Ми розберемося з кожною втраченою бізнесом копійкою, з кожним рухом власності, ми поновимо справедливість і дамо ковток повітря нашому середньому класу. Усе це нам під силу!» – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона переконана, що без кардинальних змін в монетарному секторі «економіка взагалі припинить розвиватися». Чотирирічну інфляцію на рівні 139% вона назвала рукотворною і спричиненою підвищенням цін на енергоносії та штучним знеціненням гривні: «Ці показники створені конкретними людьми і конкретною політикою Національного банку».

Політик підсумувала: «Нова монетарна політика – це головна умова побудови ефективної економіки в Україні. Це шлях до відродження бізнесу та добробуту людей».