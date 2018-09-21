Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП через торгівельну війну Китаю і США

У цілому, Fitch прогнозує прискорення темпів зростання світового ВВП до 3,3% або на 0,1% порівняно з 2017 роком.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch оновило прогноз зростання світового ВВП у зв'язку з ескалацією торгової війни між Китаєм і США.

Про це йдеться в огляді Fitch, передає zn.ua. Так, темпи зростання світового ВВП знизяться в 2019 році на 0,1 процентного пункту (п. п.), до 3,1%.

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"Наш прогноз тепер враховує недавню істотну ескалацію торгових обмежень між США і Китаєм, у зв'язку з чим прогноз по зростанню економіки Китаю в 2019 році знижений на 0,2 п. п., до 6,1%, а прогноз зростання глобальної економіки — на 0,1 п. п. в порівнянні з червневим прогнозом, до 3,1%", — пише Fitch.

У цілому агентство прогнозує прискорення темпів зростання світового ВВП до 3,3% або на 0,1% порівняно з 2017 роком. Зростання ВВП США також підвищено на 0,1 п. п. до 2,9%, а прогноз зростання економіки Єврозони — знижений на 0,3 п.п. до 2%, додали в Fitch.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з доповіддю аналітиків міжнародного рейтингового агентства Moody's, активізація регіональної торгівлі і отримання новими валютами, такими як юань, резервного статусу можуть призвести до того, що у країн буде менше підстав використовувати як резервні валюти географічно віддалених держав. В результаті необхідність використання долара в глобальній торгівлі може знизитися, а структура світових валютних резервів зазнає суттєвих змін.