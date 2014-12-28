У проекті бюджету-2015 передбачено 20 мільярдів гривень для Фонду гарантування вкладів - комітет

18:00, 28 грудня 2014
Фінанси
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У проекті бюджету на 2015 рік передбачено 20 млрд грн видатків для підтримки Фонду гарантування вкладів

ФГВ може отримати 20 мільярдів

Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Петра Порошенка.

«Поточний рік став доволі складним для банківського сектору. Станом на сьогодні налічується 20 банків, що знаходяться на ліквідації. У 19 банків введена тимчасова адміністрація. Запаси власних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які формували спільно всі банки, вичерпано», - наголосив депутат.

Читайте такожФонд гарантування вкладів вперше створив в Україні перехідний банкУ грудні Національний банк вже надав Фонду кредитне фінансування на 9,95 млрд гривень. У новому проекті бюджету, як зазначив спікер, передбачено 20 млрд грн видатків для підтримки Фонду гарантування вкладів. Для забезпечення ж виплати вкладникам проблемних банків гарантовано законом суму 200 000 грн. Окрім цього, за словами депутата, передбачено 36,5 млрд грн на додаткову капіталізацію комерційних банків державою.

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