У проекті бюджету-2015 передбачено 20 мільярдів гривень для Фонду гарантування вкладів - комітет

Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Петра Порошенка.

«Поточний рік став доволі складним для банківського сектору. Станом на сьогодні налічується 20 банків, що знаходяться на ліквідації. У 19 банків введена тимчасова адміністрація. Запаси власних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які формували спільно всі банки, вичерпано», - наголосив депутат.

Читайте такожФонд гарантування вкладів вперше створив в Україні перехідний банкУ грудні Національний банк вже надав Фонду кредитне фінансування на 9,95 млрд гривень. У новому проекті бюджету, як зазначив спікер, передбачено 20 млрд грн видатків для підтримки Фонду гарантування вкладів. Для забезпечення ж виплати вкладникам проблемних банків гарантовано законом суму 200 000 грн. Окрім цього, за словами депутата, передбачено 36,5 млрд грн на додаткову капіталізацію комерційних банків державою.