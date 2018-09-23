Україна щорічно втрачає до 750 мільйонів євро через ухилення від податків - ЗМІ

Міжнародні експерти прийшли до висновку, що приховування доходів за кордоном коштує Україні приблизно 3 мільярда євро.

Україна щорічно втрачає до 750 мільйонів євро податків через сумнівні схеми щодо ухилення від їх сплати.

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Про це свідчить результат дослідження фракції "Лівих" і скандинавських "Зелених" у Європарламенті, повідомляє Deutsche Welle.

"Результати дослідження показують, що за минулі три роки (з 2015 по 2017) експорт залізної руди з України був, щонайменше, на 20 відсотків недооцінений", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що не лише залізна руда, але і сталь, і продукти сільського господарства потрапляють під схеми.

Експерти прийшли до висновку, що приховування доходів за кордоном коштує Україні приблизно 3 мільярди євро. Таким чином, недонадходження податків до бюджету України щорічно сягає 750 мільйонів євро.

Згідно з дослідженням, найпоширенішим методом ухилення від сплати податків є встановлення так званої трансфертної ціни.

"Компанії з країни з вищими податками, наприклад, України, продають свою продукцію в підрозділи тієї ж компанії, проте в країнах з нижчими податками за ціною нижче ринкової. Таким чином, компанія представляє меншу суму прибутку до оподаткування в Україні", - зазначає видання.

Автори дослідження вважають результати дослідження особливо значимими в зв'язку з тим, що ЄС з 2014 року надав Україні фінансову допомогу на 11 мільярдів євро. Це велика грошова допомога країні, чий річний економічний оборот становить 92 мільярди євро, вважають дослідники.

Висновки даного дослідження будуть оприлюднені в понеділок, 24 вересня.