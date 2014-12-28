Імпортні мита на російські товари введуть одразу після прийняття закону - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в парламенті народний депутат, голова фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.

«Господарі Кремля чудово розуміють, за що вони платять», - сказав Луценко.

При цьому він відзначив, що європейський імпорт також буде обкладено додатковим збором тільки після узгодження цієї норми з європейською стороною.

Читайте такожУ Єврокомісії відмовилися коментувати український законопроект про збільшення митЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект урядового закону про заходи щодо стабілізації платіжного балансу, що передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп, що дозволить збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Законопроект входить в пакет підготовлених урядом законопроектів, необхідних для ухвалення проекту бюджету на 2015 рік.

Коментуючи необхідність ухвалення законопроекту, міністр фінансів Наталія Яресько відзначала, що запропонований захід є лише тимчасовим і узгоджений з міжнародними партнерами, а саме - Міжнародним валютним фондом. Вона говорила, що ухвалення законопроекту є вкрай необхідним, оскільки веде до збільшення доходів бюджету.

Читайте такожПарламент підтримав збільшення мита на імпортні товариЗгідно з пояснювальною запискою до законопроекту, додатковий імпортний збір також не суперечить принципам членства України у Світовій організації торгівлі й він не торкнеться імпорту життєво необхідних товарів – газу, вугілля, нафтопродуктів, гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України передав до парламенту великий пакет з 44 законопроектів, що передбачають внесення змін до чинного податкового, бюджетного, пенсійного, соціального законодавства, на основі якого був розрахований проект бюджету на 2015 рік. Законопроект про додатковий імпортний збір входить в цей пакет і є одним з ключових документів, що формують дохідну частину бюджету.

Кабмін заклав у проект бюджету прогноз падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені у розмірі 475,240 млрд грн, витрати - 527,194 млрд грн і граничний обсяг дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.

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